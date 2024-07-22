Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu Rekor Seviyelere Ulaştı

Avro Bölgesi'nde Kamu Borcundaki Artış

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 88,7'ye yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilerde, geçen yıl son çeyreğinde bu oranın yüzde 88,2 olduğu gözlemlendi.

AB Ülkelerinin Kamu Borcu Oranları

Avrupa Birliği (AB) genelinde de kamu borcunun GSYH'ye oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 81,5 iken, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 82 olarak belirlendi. Toplam kamu borcu, Avro Bölgesi'nde 12 trilyon 926 milyar avro, AB'de ise 14 trilyon 103 milyar avro seviyesine ulaştı.

Yüksek Borç Oranlarıyla Dikkat Çeken Ülkeler

Yunanistan, ilk çeyrekte GSYH'ye oranı en yüksek kamu borcuna sahip ülke olarak yüzde 159,8 ile öne çıkıyor. Yunanistan'ı, yüzde 137,7 ile İtalya, yüzde 110,8 ile Fransa, yüzde 108,9 ile İspanya takip ediyor.

En Düşük Borç Oranına Sahip Ülkeler

Bu dönemde en düşük kamu borcu oranına sahip ülkeler ise yüzde 22,6 ile Bulgaristan, yüzde 23,6 ile Estonya ve yüzde 27,2 ile Lüksemburg oldu.

Bütçe Açığı Durumu

AB'de, 2024 yılı ilk çeyreğinde bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3'e gerileyerek, Avro Bölgesi'nde de aynı dönemde bütçe açığı oranı yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye düştü. Ancak, Romanya yüzde 7 ile en yüksek bütçe açığına sahip ülke olmayı sürdürdü.

AB Mali Kuralları ve Uygulamaları

AB kurallarına göre, üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekmektedir. Ancak, birçok AB ülkesi bu mali kurallara uymamakta ve gereken önlemleri dikkate almamaktadır.