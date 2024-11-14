Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Eylülde Düşüş Kaydetti

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Eylülde Düşüş Gördü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak dikkat çekti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Bu verilere göre, sanayi üretimi eylülde, ağustos ayına karşılaştırıldığında yüzde 2, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise <%strong>yüzde 2.8 düşüş gösterdi. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminde aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 2 azalma bekliyordu. Açıklanan verilerin beklentilerin daha olumsuz gelmesi dikkat çekti.

AB Ülkelerinde Sanayi Üretimindeki Değişimler

AB'de sanayi üretimi eylül ayında aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda ise yüzde 2.4 azaldı. Eylülde AB ülkeleri arasında sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 5.8 ile Hırvatistan’da, yüzde 2.7 ile Portekiz’de ve yüzde 1.6 ile Slovenya’da gerçekleşti.

Düşüş yaşanan ülkeler ise yüzde 10.7 ile İrlanda, yüzde 5 ile Danimarka ve yüzde 2.9 ile Hollanda oldu.

Yıllık Üretim Değişimleri

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış, yüzde 7.8 ile Danimarka, yüzde 6 ile Belçika ve yüzde 3.5 ile Litvanya’da gözlemlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7.3 ile İrlanda, yüzde 6.3 ile Lüksemburg ve yüzde 5.3 ile Macaristan’da yaşandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.