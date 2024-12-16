Avro Bölgesi'nde Şirket Faaliyetleri Zayıflıyor: PMI Verileri Açıklandı

Avro Bölgesi'nde Şirket Faaliyetleri Zayıfladı

Avro Bölgesi’nde aralık ayında şirket faaliyetleri geriledi. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verileri dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

PMI Verileri Ne Anlama Geliyor?

Verilere göre, Avro Bölgesi’nde kasım ayında imalat sanayi PMI 45,2 seviyesindeyken, aralık ayında bu değer değişmedi. Ancak, kasımda 48,3 olan bileşik PMI, aralıkta 49,5 olarak kaydedildi. Hizmet sektörü PMI ise 49,5’ten 51,4’e yükseldi. Bu rakamlara göre, PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak değerlendirilmektedir.

Daralma Eğilimi ve İstihdam Durumu

Açıklanan veriler, Avro Bölgesi’nde özel sektör şirket faaliyetlerinin yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle yılı daralarak tamamlayacağını gösteriyor. Bu dönemde şirket faaliyetleri ve üretimdeki azalma nedeniyle istihdam, son 4 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.

Ekonomistlerin Yorumları

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, verilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Üretim sektörünün durumu hala oldukça kötü. Aralık ayında çıktı, bu yılın en hızlı düşüşünü yaşarken gelen siparişler de azaldı." ifadelerini kullandı.