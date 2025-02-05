Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyatları Aralık'ta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyatları Arttı

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık 2024'te Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde ÜFE verileri duyuruldu.

AB ve Avro Bölgesi ÜFE Verileri

AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 0,1 yükseldi. Aynı zamanda, Avro Bölgesi'nde ÜFE, aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterirken, yıllık bazda değişiklik göstermedi.

Piyasa Beklentileri ve Gerçekleşen Veriler

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,5 artacağı ve yıllık bazda yüzde 0,1 düşeceği yönündeydi. Ancak, belirlenen oranlar beklentilerin altında kaldı.

ÜFE'de 2024 Beklentileri

2024 yılında ortalama ÜFE'nin, 2023 yılına kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 4,2, AB'de ise yüzde 4 azalması bekleniyor.

AB Ülkeleri Arasında Farklılıklar

AB ülkeleri arasında aralık ayında ÜFE, aylık bazda en fazla yüzde 5,1 ile Bulgaristan, yüzde 2,4 ile Hırvatistan ve yüzde 1,5 ile Slovakya'da arttı. Öte yandan, İrlanda'da yüzde 1,5, Romanya'da yüzde 1,3 ve Hollanda'da yüzde 0,4 gerileme yaşandı.

Yıllık ÜFE Değişimleri

Yıllık bazda ise, ÜFE değişimleri dikkat çekti. Çekya'da yüzde 11,1, Bulgaristan'da yüzde 6,6 ve Danimarka'da yüzde 4,7 artarken, Slovakya'da yüzde 17, Lüksemburg'da yüzde 4,2 ve Fransa'da yüzde 3,8 azalma kaydedildi.