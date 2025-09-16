Avrupa 2030'a Kadar 178 Gigavat Rüzgar Kuruyor: Toplam 441 GW Hedefi

Avrupa 2030'a Kadar 178 gigavat yeni rüzgar enerjisi kuracak

GÜLŞEN ÇAĞATAY - WindEurope verilerinden yapılan derlemeye göre, Avrupa'da 2030'a kadar 178 gigavat ek rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması ve toplam kapasitenin 441 gigavata ulaşması bekleniyor.

Rakamlar ve beklentiler

Ek kurulacak 178 gigavat kapasitenin 133 gigavatı 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeden gelecek. Bu yılın ilk altı ayında eklenen 6,8 gigavat ile Avrupa'nın mevcut rüzgar enerjisi kurulu gücü 291 gigavata yükseldi; bunun 254 gigavatı karasal, 37 gigavatı deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi olarak kayda geçti.

2030 beklentisine göre toplam 441 gigavat kapasitenin 361 gigavatı karasal, 80 gigavatı deniz üstü rüzgar santrallerinden sağlanacak.

Yatırım ve engeller

Bu yılın ilk 6 ayında rüzgar enerjisine 34 milyar avro yatırım yapılması, geçen yılın toplam yatırımını geçmiş olsa da kurulum hızı istenen düzeyde değil. Rapora göre en büyük engel, projelerdeki izin süreçleri ve bürokratik gecikmeler olarak öne çıkıyor. Ayrıca elektrifikasyonun beklenenden yavaş ilerlemesi, rüzgar enerjisi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Şebekeler ve tedarik zinciri sorunları

Elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve genişletilmesi, yenilenebilir yatırımlarının etkinleşmesi için kritik önemde. Ancak WindEurope değerlendirmesine göre şebekeler yeterince hızlı genişlemiyor veya modernize edilmiyor. Gelecek ihale takvimlerindeki belirsizlikler ve zayıf tasarlanmış destek mekanizmaları da kurulumlarda gecikmelere yol açıyor.

Deniz üstü rüzgar enerjisi tedarik zinciri de zor bir dönemden geçiyor; limanların kapasite artırmaması, büyük ölçekli ekipmanların taşınmasında sorun yaratıyor.

Gelecek öngörüleri

Analistler, 2030'a kadar yapılacak kurulumların büyük çoğunluğunu karasal rüzgar enerjisi yatırımlarının oluşturmayı sürdüreceğini öngörüyor. Ancak izin süreçleri, şebeke yatırımları ve tedarik zinciri kapasitesi, hedeflere ulaşılmasında belirleyici olacak.