Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı — Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle kapattı

Avrupa piyasalarında Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,5 değer kaybıyla 543,17 puanda tamamladı.

Büyük endekslerde sert düşüşler

Ulusal piyasalarda da gerileme öne çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 azalarak 9.116,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 gerileyerek 41.727,58'e, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşerek 7.654,25'e ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,29 değer kaybederek 23.487,33 puandan kapandı.

Piyasa tepkileri ve kurdaki gelişme

Yatırımcılar, ticaret politikasındaki belirsizlikleri olumsuz karşıladı. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,54 düşüşle 1,165 seviyesine geriledi.

Ticaret politikaları ve mahkeme kararı

ABD ile ilişkili gelişmeler de Avrupa piyasalarını etkiledi. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu. Mahkeme, yönetimin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunması için 14 Ekim'e kadar gümrük vergilerinin yürürlükte kalmasına izin verdi.

Enflasyon verisi

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, Ağustos ayında yüzde 2,1 seviyesine yükseldi.