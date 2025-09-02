DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,97 0,58%
ALTIN
4.662,94 -1,44%
BITCOIN
4.552.877,2 -1,74%

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı — Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları Salı günü düştü; Stoxx Europe 600 yüzde 1,5 gerileyerek 543,17 puana indi. DAX başta olmak üzere büyük endeksler kayıp yaşadı, enflasyon yüzde 2,1 oldu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:40
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı — Stoxx Europe 600 Geriledi

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle kapattı

Avrupa piyasalarında Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,5 değer kaybıyla 543,17 puanda tamamladı.

Büyük endekslerde sert düşüşler

Ulusal piyasalarda da gerileme öne çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 azalarak 9.116,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 gerileyerek 41.727,58'e, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşerek 7.654,25'e ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,29 değer kaybederek 23.487,33 puandan kapandı.

Piyasa tepkileri ve kurdaki gelişme

Yatırımcılar, ticaret politikasındaki belirsizlikleri olumsuz karşıladı. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,54 düşüşle 1,165 seviyesine geriledi.

Ticaret politikaları ve mahkeme kararı

ABD ile ilişkili gelişmeler de Avrupa piyasalarını etkiledi. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu. Mahkeme, yönetimin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunması için 14 Ekim'e kadar gümrük vergilerinin yürürlükte kalmasına izin verdi.

Enflasyon verisi

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, Ağustos ayında yüzde 2,1 seviyesine yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Başkanı Karahan: Haziran 2024'ten Bu Yana Dezenflasyon Kesintisiz
2
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı — Stoxx Europe 600 Geriledi
3
ABD'den İran Petrolüne Yeni Yaptırım: Nakliye Ağı ve Waleed al-Samarra Hedefte
4
BIST 100 Güne Yükselişle Başladı: 11.304,45 Puana Çıktı
5
Yurt Dışında Yerleşiklerin Türkiye Hisse Senedi ve DİBS Stoku Artış Gösterdi
6
Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım
7
Telefon hattı Türk Telekom olanlara 1500 TL iade! Süre geçmeden başvuran alıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter