Avrupa Borsaları Fransa Hariç Yükseldi: Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 Arttı
Piyasa Kapanışı ve Endeks Performansları
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 artışla 550,09 puan seviyesine çıktı.
Ülke bazında, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 9.216,87 puan oldu; Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 artarak 23.770,33 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 yükselerek 41.989,71 puan seviyesine ulaştı.
Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 7.698,92 puan seviyesinden kapandı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 1,164 düzeyinde seyrediyor.