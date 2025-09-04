DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,08%
ALTIN
4.692,82 0,46%
BITCOIN
4.521.650,58 2,06%

Avrupa Borsaları Fransa Hariç Yükseldi: Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 Arttı

Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 artışla 550,09 puana çıkarken, FTSE 100, DAX 40 ve FTSE MIB 30 yükseldi; CAC 40 düştü. Avro/dolar 1,164 seviyesinde.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:51
Piyasa Kapanışı ve Endeks Performansları

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 artışla 550,09 puan seviyesine çıktı.

Ülke bazında, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 9.216,87 puan oldu; Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 artarak 23.770,33 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 yükselerek 41.989,71 puan seviyesine ulaştı.

Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 7.698,92 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 1,164 düzeyinde seyrediyor.

