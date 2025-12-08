SYS Grup Baltık'a Açılıyor: Land Warfare Europe 2025'te 30113mm VENOM LR ve ITAR-free Çözümler

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, bünyesindeki AEI Systems sponsorluğunda katılacağı Land Warfare Europe 2025 ile Avrupa'daki savunma yatırımlarının yoğunlaştığı dönemde Baltık bölgesinde yeni iş birliklerinin kapısını aralayacak. Etkinlik ve temsil AEI Systems, 9–10 Aralık 2025 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek Land Warfare Europe 2025 etkinliğine sponsor olarak katılacak. Etkinlikte SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral grubu temsil edecek ve şirketin modern savunma çözümlerine dair vizyonunu paylaşacak. Öne çıkan çözümler SYS Grup, AEI Systems, CANiK ve UNIROBOTICS markalarıyla oluşturduğu entegre savunma ekosistemiyle Baltık ülkelerinin kara kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. Grup; 30113mm VENOM LR başta olmak üzere orta kalibre top sistemleri, TRAKON serisi uzaktan komutalı silah sistemleri ve CANiK hafif silah ailesiyle modüler, kapsamlı ve ITAR-free alternatifler getiriyor. 30113mm VENOM LR, dünyanın en düşük geri tepmeli 30 mm top sistemi olarak dikkat çekiyor. Ayarlanabilir atım hızı, yüksek hassasiyet ve ITAR-free yapısı sayesinde kara, deniz ve insansız platformlara hızlı entegrasyon avantajı sunuyor. Stratejik hedefler ve bölgesel başarı Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da artan savunma harcamaları ve Baltık bölgesinin önemi bu yılki etkinliğin odağında. SYS Grup, Litvanya'da daha önce UNIROBOTICS ile gerçekleştirilen atışlı demo faaliyetinde aldığı olumlu geri bildirimleri Land Warfare Europe 2025'te pekiştirmeyi hedefliyor. Genel Müdür Cahit Utku Aral, etkinlik boyunca sunulacak entegrasyon mühendisliği kabiliyetleri, modüler silah çözümleri ve operasyonel etkinliği artıran teknolojilerle Baltık bölgesinin savunma ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir iş birlikleri kurma iradesini vurguladı. SYS GRUP GENEL MÜDÜRÜ CAHİT UTKU ARAL