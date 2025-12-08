DOLAR
42,56 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.769,01 0%
BITCOIN
3.895.913,93 0%

Dolar 42,5630 lira, Euro 49,6620 lira

Dolar 42,5630 lira, euro 49,6620 lira seviyesinden haftaya başladı; Kapalıçarşı alım-satım fiyatları ve son kapanış verileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:22
Dolar 42,5630 lira, Euro 49,6620 lira

Döviz Piyasası Açılışı: Dolar ve Euro Fiyatları

Serbest piyasada işlem gören döviz kurlarında haftanın ilk işlem gününde dolar 42,5630 lira, euro 49,6620 lira seviyelerinden işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı Verileri

İstanbul Kapalıçarşı’da 42,5610 liradan alınan dolar, 42,5630 liradan satılıyor. Öte yandan 49,6600 liradan alınan euro, 49,6620 liradan alıcı buluyor.

Son kapanışta ise dolar 42,51 liradan, euro 49,58 liradan satılmıştı.

DOLAR 42,5630 LİRADAN, EURO İSE 49,6620 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

DOLAR 42,5630 LİRADAN, EURO İSE 49,6620 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SYS Grup Baltık'a Açılıyor: Land Warfare Europe 2025'te 30113mm VENOM LR ve ITAR-free Çözümler
2
Dolar 42,5630 lira, Euro 49,6620 lira
3
Çarşamba Ticaret Borsası Batumi Build 2025'te: Gürcistan'da Yeni İşbirlikleri
4
TAB, Balın Kilogram Maliyetini 325 Lira Olarak Hesapladı
5
Pegasus, Çek Hava Yolları ve Smartwings’i 154 milyon euroya satın alıyor
6
Karadeniz'de Hamsi Bereketi: Tezgahlarda Sezonun Son Günleri
7
Ardahan ESOB 2026: İskender Alihaanoğlu Yeniden Başkan Adayı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi