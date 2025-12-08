Döviz Piyasası Açılışı: Dolar ve Euro Fiyatları
Serbest piyasada işlem gören döviz kurlarında haftanın ilk işlem gününde dolar 42,5630 lira, euro 49,6620 lira seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı Verileri
İstanbul Kapalıçarşı’da 42,5610 liradan alınan dolar, 42,5630 liradan satılıyor. Öte yandan 49,6600 liradan alınan euro, 49,6620 liradan alıcı buluyor.
Son kapanışta ise dolar 42,51 liradan, euro 49,58 liradan satılmıştı.
DOLAR 42,5630 LİRADAN, EURO İSE 49,6620 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.