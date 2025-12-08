Pegasus, Çek Hava Yolları ve Smartwings’i 154 milyon euroya satın alıyor

Pegasus Hava Yolları, küresel büyüme hamlesinde yeni bir adım atarak Çekya merkezli Çek Hava Yolları ve iştiraki Smartwings için satın alma anlaşması imzaladı. İşlem, her iki şirketin borçlarını da kapsayacak şekilde 154 milyon euro olarak belirlendi ve tamamlanması gerekli yasal onaylar ile diğer devir koşullarına bağlı.

Anlaşmanın kapsamı ve stratejik hedef

Satın alma kararı ile Pegasus, uluslararası uçuş ağını genişletmeyi, ölçek ekonomileri ve sinerji yaratarak misafirlere daha geniş bağlantılar ve uygun fiyatlar sunmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, iki havayolunun deneyim ve kaynaklarının birleştirilerek daha güçlü bir yapı oluşturulacağı vurgulandı.

Pegasus Hava Yolları, son yirmi yılda düşük maliyetli modelle büyüyerek bugün 55 ülkede 158 destinasyona uçuyor ve dünyanın en genç, en yakıt verimli filolarından birine sahip. Çek Hava Yolları ve Smartwings ise 47 uçaktan oluşan filoları ve Smartwings markasıyla Çekya’nın en büyük havayolu; bölgesel olarak 20 ülkede 80 destinasyon ağı ve tur operatörleriyle güçlü iş birliklerine sahip olduğu belirtiliyor.

Güliz Öztürk: "Büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz"

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk satın almaya ilişkin olarak şunları söyledi: "Pegasus Hava Yolları olarak 2005’te cesur bir hedefle yola çıktık: Hava yolculuğunu herkes için ulaşılabilir kılmak. Bugün filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı havayollarından biri olduk. Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings’in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz. Ancak tek amacımız ölçek büyütmek değil, aynı zamanda uçuş emniyeti, teknoloji, verimlilik ve misafir deneyimi odaklı, geleceğe hazır güçlü bir yapı oluşturmak. Bugün artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye’de havacılık sektörünü "Biz başlatmadık ama biz değiştirdik". Şimdi büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçmeye hazırız. Çek Hava Yolları ve Smartwings ile ortak bir vizyon oluştu: İki farklı marka, Smartwings ve Pegasus olarak kanatlarımızı dünyaya açmaya devam edeceğiz."

Çek tarafının değerlendirmesi

Çek Hava Yolları ve Smartwings’in hissedarları ve kurucuları, yaklaşık 27 yılı aşkın bir sürede şirketi büyütme sürecinin ardından operasyonları daha da genişletme potansiyeli gördükleri için şirketleri Pegasus Hava Yolları’na devretme kararını açıkladı.

Çek Hava Yolları hissedarı ve Smartwings kurucu ortağı Jiří Šimáně konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sınırlı finansal kaynakla, devletten destek almadan kurduğumuz Smartwings’i ve Çek Hava Yolları’nı bugün bulunduğu noktaya getirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yıllar boyunca yenilik, dayanıklılık ve misafir memnuniyetine bağlı kalarak birçok zorluğu aştık. Pegasus Hava Yolları’nın Çek Hava Yolları ve Smartwings için ideal bir hissedar olduğuna ve bunun misafirlerimize daha fazla avantaj, gelişmiş bağlantılar ve seyahat olanağı sunacağına inanıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve misafirlerimize sadakatleri, güvenleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Çek Hava Yolları ve Smartwings’in Pegasus çatısı altında büyümeye devam etmesini görmekten mutluluk duyacağız."

Satın alma sürecinin tamamlanması, ilgili düzenleyici onayların alınması ve diğer devir koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak ilerleyecek.

