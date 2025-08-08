TAB, Balın Kilogram Maliyetini 325 Lira Olarak Hesapladı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, düzenlediği basın toplantısında bu yıl 1 kilogram balın üreticiye maliyetinin ortalama 325 lira olduğunu duyurdu. Şahin, bu verilerin, oluşturdukları 8 bilimsel komisyon tarafından detaylı analizler sonucu elde edildiğini belirtti.

Türkiye'nin arıcılık sektöründeki güçlü konumuna dikkat çeken Şahin, Türkiye'nin floral yapısı, arı ırkları ve ekotipleri sayesinde yaklaşık 9 milyon arı kovanı ile yılda 95 bin ton bal üretimi gerçekleştirerek dünyada ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Özellikle çam balında Türkiye'nin dünya lideri olduğunu vurguladı.

“Bilimsel komisyonlar maliyeti analiz etti” diyen Şahin, komisyonların iki aylık çalışmaları sonucunda hazırlanan raporda, 2025 yılı için 1 kilogram kır çiçeği balının maliyetinin 325 lira olarak hesaplandığını aktardı. Ayrıca, kovan sayısının azaldığı durumlarda maliyetlerin arttığını, 100 kovanın altındaki arı kolonisine sahip işletmelerin 1 kilogram bal maliyetinin 355 liraya yükseldiğini belirtti.

Piyasada bu yıl beklenen ortalama bal satış fiyatının 230 lira olduğuna dikkat çeken Şahin, arıcıların her kilogram bal satışında 125 lira zarar ettiğini ve bu durumun, 100 koloni ve daha az koloniye sahip arıcılar için koloni başına 1700 lira zarara neden olduğunu ifade etti.

Şahin, üretim maliyetlerinin satış fiyatını aştığını belirterek, sektörün gelişimi için acil kararlar alınması gerektiğini vurguladı. Arıcıların emeğini koruyacak adil fiyat politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, küçük ve orta ölçekli işletmelere özel destek modelleri geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

2023'ten bu yana arıcı sayısında yüzde 20-25 düşüş yaşandığını kaydeden Şahin, bu düşüşün arı sayısını da olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca, son dönemdeki orman yangınlarının bal üretimini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçmişte 100 bin hektar çam balı ormanında %10 kayıp yaşandığını hatırlattı. Yangınların artırdığı zararın telafi edilmesi için transplantasyonlarla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yangınların Türk arıcılığına ciddi zararlar verdiğini belirten Şahin, Tarım Bakanlığı ve ilgili kurumlardan iklim değişikliği ve yangınlarla mücadele konusunda destek beklediklerini dile getirdi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, bu yıl kurulan 8 bilimsel komisyonun bal maliyetini analiz ettiğini, 1 kilogram balın üreticiye maliyetinin ortalama 325 lira olarak hesaplandığını bildirdi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, bu yıl kurulan 8 bilimsel komisyonun bal maliyetini analiz ettiğini, 1 kilogram balın üreticiye maliyetinin ortalama 325 lira olarak hesaplandığını bildirdi.