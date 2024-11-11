Avrupa Borsaları Haftaya Pozitif Başladı

Avrupa borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artışla 511,8 puana yükseldi. Aynı zamanda Almanya'daki DAX 40 endeksi yüzde 1,3 artış gösterdi ve 19.455 puana, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 primle 8.139 puana ulaştı.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 34.180 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 artışla 7.428 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,8 yükselişle 11.644 puana geldi.

Küresel piyasalar, ABD'deki enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması gibi yoğun makroekonomik veri gündemi öncesinde pozitife döndü. Bununla birlikte, Trump'ın zaferinin Avrupa'nın ABD'ye ihracatını olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler fiyatlamalara yansırken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, güven oylamasının aralık ayında da yapılabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu ifade ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.