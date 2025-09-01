DOLAR
Avrupa Borsaları İspanya Hariç Yükseliyor — PMI Verileri Öne Çıkıyor

Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişte; yatırımcılar bölge imalat sanayi PMI verileri ve Fed belirsizliğini izliyor. Rusya-Ukrayna savaşı gündemde.

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında İspanya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Piyasa Verileri

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 552,4 puandan işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.035 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.219 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 primle 42.561 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 14.911 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.739 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel ve Bölgesel Ekonomik Görünüm

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Avrupa'da bir süredir devam eden imalat sanayi aktivitesindeki düşüş, bölge için temel ekonomik gündemlerden biri olmayı sürdürüyor. Bugün açıklanacak aktivite verilerinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

Jeopolitik Gelişmeler

Rusya-Ukrayna Savaşı, bölge gündeminin ön sıralarında yer almayı sürdürüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'ya çok uluslu bir askeri güç göndermeye yönelik oldukça ayrıntılı planlar hazırladığını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik atılım sağlanabileceği konusunda şüpheleri bulunduğunu ve mevcut çatışmanın uzun süre devam edebileceğini kaydetti.

Diğer Veriler ve Takip Edilecek Gündem

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksi aylık yüzde 0,1 azalırken yıllık yüzde 2,1 arttı.

Günün geri kalanında bölge genelinde imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi işsizlik oranı verileri takip edilecek.

