Türkiye'nin Elektrifikasyon Stratejisi: Nükleer Merkezli 2050 Hedefi - 20 GW

Türkiye elektrifikasyonunu nükleer merkezli kapsamlı bir stratejiyle yönetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrifikasyon sürecinin dünya genelinde hızlandığını belirterek Türkiye'nin bu dönüşümü başta nükleer enerji olmak üzere tüm kaynakları kapsayan bir stratejiyle yöneteceğini açıkladı. Bayraktar sözlerini Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamındaki “Nükleer Enerji: İklimi Koruyan, Ulusları Buluşturan, İnsanlığa Yön Veren Güç” başlıklı panelde yaptı.

Elektrik talebinde keskin artış: 350 TWh'den 1000 TWh'e

Bayraktar, elektrifikasyon, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın elektrik yoğun alanlardaki talebi artıracağını vurguladı. "Bugün 350 teravatsaat olan yıllık tüketim, 2055'te 1000 teravatsaatin üzerine çıkacak," diyerek Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılda elektrik talebinin üç katına çıkacağını söyledi. Bayraktar, mevcut tahminlere henüz tüm yeni dinamiklerin dahil edilmediğini de belirtti.

Çeşitlendirme ve iklim hedefi

Artan talebi karşılamak için arzın çeşitlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Bayraktar, "Tüm kaynakları kapsayan bir enerji politikası geliştiriyoruz." ifadesini kullandı. Ayrıca Türkiye'nin iklim hedefine de değinerek "Türkiye 2053'te karbon nötr ekonomi olacak." dedi ve bu süreçte petrol, doğal gaz ve yerli kömürün belirli bir süre daha gerekeceğini, ancak uzun vadede yenilenebilir enerjinin dönüşümün merkezinde yer alacağını vurguladı.

Nükleer enerji stratejinin odağında

Bayraktar, nükleer enerjinin baz yükte temiz ve sürdürülebilir bir kaynak olduğunu belirterek hedeflerini netleştirdi: "Hedefimiz iddialı, 2050'ye kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu güç oluşturmak." Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dört reaktörün inşa sürecinin sürdüğünü, Karadeniz ve Trakya bölgelerinde 8 yeni büyük ölçekli reaktör planlandığını ve ayrıca en az 5 gigavat küçük modüler reaktör (SMR) kurulumu hedeflendiğini açıkladı.

Bayraktar, Rosatom'un da Türkiye’nin nükleer hedeflerini desteklediğini söyleyerek, bu yatırımların 2050'li yıllarda ülkenin elektrik ihtiyacının en az %15'ini nükleerden karşılayabileceğini ve bunun arz güvenliği, sürdürülebilirlik ile rekabetçilik açısından kritik olduğunu kaydetti.

Yerlileşme, sanayi uyumu ve uluslararası işbirlikleri

Akkuyu projesiyle sanayi tesislerinin nükleer standartlara uyum sağladığını, projedeki yerlileşme oranının %50'nin üzerine çıktığını belirten Bayraktar, bu deneyimin Türkiye’nin ikinci ve üçüncü nükleer projelerini hayata geçirmesini kolaylaştıracağını ve Mısır ile Macaristan gibi projelere Türk şirketlerinin katılımını teşvik edeceğini ifade etti.

İnsan kaynağı ve eğitim

Bayraktar, hedeflerin gerçekleştirilmesi için nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekerek çok sayıda genç öğrencinin Rusya'ya gönderildiğini, eğitimlerini tamamlayıp Akkuyu'da çalışmaya başladıklarını söyledi. Ayrıca TEKNOFEST kapsamında düzenlenen nükleer teknoloji yarışmalarının insan kaynağı gelişimine katkı sağladığını belirtti ve "Yeterli sayıda yetkin ve donanımlı insan yetiştiremezsek, tüm bu hedefler sadece bir hayal olarak kalır." dedi.

Araştırma reaktörleri, AR-GE ve teknoloji

Bayraktar, nükleer enerjinin sadece elektrik üretimi değil farklı sektörler için de katma değer oluşturacağını vurgulayarak Rosatom ile yeni bir araştırma reaktörü inşa etme olasılığına değindi. Türkiye'nin üretim kapasitesini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme hedefinde teknoloji, inovasyon ve AR-GE çalışmalarının önemine işaret etti.

Piyasa dinamikleri, maliyet ve yapay zekâ

Enerji geçişinde ani değişikliklerin süreci zorlaştırdığına dikkat çeken Bayraktar, sürecin daha mantıklı ve piyasa dinamiklerine uyumlu olması gerektiğini söyledi. Güvenli, emniyetli ve rekabetçi enerji üretiminin önemine vurgu yaparak, elektrik maliyetinin kritik olduğunu belirtti. Ayrıca nükleer enerjinin küresel gelişiminde yapay zekânın dönüştürücü rol oynayacağına değindi.

Bayraktar sözlerini, Türkiye-Rusya işbirliğinin, özellikle Rosatom ile yürütülen ortaklığın stratejik önem taşıdığını belirterek noktaladı; nükleer santrallerin uzun ömürleri sayesinde bu işbirliğinin ülkeyi geleceğe taşıyacağını ifade etti.

