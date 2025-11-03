İSEDAK 41: İslam Tahkim Merkezi İstanbul'da faaliyete geçti

Hisarcıklıoğlu: Merkez, ülkeler arası ticarette öncelikli adres olmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçtiğini duyurdu. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İSEDAK 41. Toplantısı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada küresel ekonomideki kırılganlık ve belirsizliklere dikkat çekti; ülkeler arası ticarette artan korumacılığın aşılabilmesi için iş birliğinin önemini vurguladı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'den örnek vererek "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp, bölünmeyin" çağrısını hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, vahdetin önemine işaret ederek Filistinliler, Suriyeliler, Lübnanlılar ve diğer mazlumlara ancak birlikle yardımcı olunabileceğini söyledi. Müslümanların eksikleri kadar yapmadıklarından da mesul olduklarını belirtti ve şöyle devam etti:

"Unutmayalım ki birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Bunu sağlamanın en önemli yolu da ticarettir. Çünkü ticaret, en büyük huzur kaynağıdır."

İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının hayata geçirildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kuruluş çalışmaları başlatılan İslam Tahkim Merkezi'nin artık İstanbul'da faal olduğunu vurguladı ve "Sizlerden ricamız, ülkelerinizdeki firmaları buraya yönlendirmeniz, öncelikli bir adres olarak benimsenmesi için yapılacak çalışmalara destek vermeniz ve bu Tahkim Merkezi'ni kullanmaya teşvik etmenizdir." çağrısını yaptı.

Ticareti artırmak için sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de tüm büyük kara gümrük kapılarının 'yap-işlet-devret' modeliyle modernize edildiğini; kamu bütçesinden harcama yapılmadan geçiş hacminin arttığını, bekleme sürelerinin ise yarıya düştüğünü aktardı. Bu projenin Birleşmiş Milletler tarafından en iyi proje seçildiğini ve diğer ülkelere örnek gösterildiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası ile başlatılan ortak girişim kapsamında 57 İslam ülkesindeki kara gümrük kapılarının modernize edilmesinin hedeflendiğini belirterek bu konuda da destek talep etti.

Son olarak Hisarcıklıoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı yetkili organlarının kararıyla kurulan İslam Tahkim Merkezi'nin kuruluş sürecini tamamladığını ve merkezin "ülkelerimiz arasındaki ticaretin ve yatırımların geliştirilmesi sürecine katkı vermeye hazır hale geldiğini" kaydetti. İslam Tahkim Merkezi'nin tanıtımı ve faaliyetlerine olağan destek çağrısında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 41. Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "1. İslam İşbirliği Teşkilatı İş Liderleri Zirvesi"nde konuştu.