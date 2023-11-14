Sigara tiryakileri yeter diyor! 5 TL zam duyuruldu: İşte en ucuz sigara fiyatı

Sosyal medya heaabı üzerinden bir paylaşım yapan Türkiye Tekel Bayileri Platformu'nun başkanı Özgür Aybaş, "Philip Morris, BAT ile JTI Group'a 5 TL'lik zam artışı geldi. En ucuz sigara ise 50 TL oldu" şeklinde ifadeler kullandı.

Artışın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz açıklanmazken, yeni zamlı fiyatların kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.





Yeni gelen zamla beraber en ucuz sigaranın 50 TL olduğu görülürken en pahalı sigaranın da 57 TL`ye çıktığı görüldü.