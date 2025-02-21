Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftayı Kapatıyor

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,52 artışla 553,85 puana ulaştı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 8.154,51 puana çıkarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 38.421,05 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,12 gerileyerek 22.287,56 puana düştü. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalarak 8.659,37 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,44 düşüşle 1,045 seviyesinde seyrediyor.

Avro Bölgesinde, ocakta 50,2 seviyesinde olan bileşik PMI, şubatta bu seviyeyi korudu. Ocak ayında 46,6 olan imalat sanayi PMI ise şubatta 47,3'e çıkarak son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,3'ten 50,7'ye geriledi.

İngiltere'de perakende satışlar, ocakta yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.

Ayrıca, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Citi, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada’ya ülkenin devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgileri paylaştıkları gerekçesiyle yaklaşık 105 milyon sterlin ceza kesti.