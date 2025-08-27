DOLAR
Avrupa Borsaları Karışık Seyrediyor: Fransa Siyasi Belirsizliği ve Nvidia Beklentileri Öne Çıkıyor

Avrupa borsaları, Fransa'daki siyasi belirsizlik ve Nvidia sonuç beklentileriyle karışık seyrediyor; yatırımcılar Fed endişelerini takip ediyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:58
Avrupa borsalarında karışık seyir

Avrupa borsaları, Fransa'daki siyasi gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi sürecindeki belirsizliklerin etkisiyle karışık bir görünüm sergiliyor.

Piyasa performansı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 554,62 puandan işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 24.133 puanda yer alıyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.280 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 42.433 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 15.068 puanda seyrediyor. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,1 kazançla 7.718 puan seviyesinde.

Yatırımcı odakları

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde hareket ediyor. Ayrıca yatırımcılar, bugün açıklanması beklenen ABD'li yarı iletken devi Nvidianın finansal sonuçlarını yakından izliyor.

Fransa'da siyasi belirsizlik

Avrupa tarafında siyasi belirsizlik özellikle Fransa'da öne çıkıyor. Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarının azaltılması için hazırlanan ve muhalefette tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapılacağını duyurdu. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon, Bayrou hükümetinin güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını açıkladı.

Almanya ve veri gündemi

Almanya'da ise Başbakan Friedrich Merz, Kanada ile temel ham maddeler konusunda yeni bir anlaşma imzalayarak ekonomik işbirliklerini geliştireceğini duyurdu. Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da Eylül ayına ilişkin GFK tüketici güven endeksi 23,6 ile beklentilerin altında kaldı. Günün geri kalanında bölge genelinde veri takvimi sakin.

