Avrupa Borsaları Negatif Başladı — Gözler Avro Bölgesi Ağustos Enflasyonunda

Avrupa borsaları yeni işlem gününe düşüşle başladı. Yatırımcıların odağında Avro Bölgesi'nin Ağustos enflasyon verisi ve ABD imalat PMI verileri bulunuyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:47
Avrupa borsaları negatif seyrediyor, gözler Avro Bölgesi enflasyonunda

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde negatif bir seyir öne çıkarken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak olan Avro Bölgesi Ağustos ayı enflasyon verisine çevrildi.

Piyasa görünümü

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 düşüşle 548,3 puan seviyesinden işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 23.837 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 9.153 puan seviyesinde.

Diğer büyük Avrupa piyasalarında ise İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 42.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 14.841 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.704 puan seviyesinde seyrediyor.

Ekonomik veri ve politika gündemi

Bugün piyasalarda en çok takip edilecek veri, Avro Bölgesi'nin Ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu. Bölgedeki enflasyonla mücadele devam ediyor; Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu yıl fonlama maliyetlerini azaltmak amacıyla üç temel politika faizinde 100'er baz puan indirime gitmişti.

Fonlama maliyetlerindeki sıkılığın azalmasının etkisiyle dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos ayında 50,7 puan olarak kaydedildi.

Diğer gelişmeler

Uluslararası alanda, İngiltere ve Norveç arasında Norveç donanmasına İngiliz yapımı savaş gemileri kazandırmak üzere 10 milyar sterlinlik anlaşma imzalandı.

Jeopolitik tarafta ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Vladimir Putin'in Donald Trump ve Volodimir Zelenskiy ile üçlü veya ikili bir görüşme konusunda anlaşmaya varmadığını bildirdi.

Bugünkü izlenecek veriler

Avro Bölgesi enflasyon verisinin yanı sıra, bugün ABD'de imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları verileri takip edilecek.

