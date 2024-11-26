Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Avrupa Borsalarında Olumsuz Trend Devam Ediyor

Avrupa borsalarında şu an itibarıyla negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,6 düşerek 505,6 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,6 azalışla 19.300 puan seviyesine indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 8.250 puanda işlem görürken, İtalya MIB 30 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 33.063 puana düştü. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 7.201 puandan, İspanya IBEX 35 endeksi de yüzde 1 gerileyerek 11.597 puan seviyesinde işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyon ile mücadelede izleyeceği yolu netleştirememesi ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Avrupa borsalarında ise jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik aktivitedeki yavaşlama sinyalleri de olumsuz etki yaratıyor.

ECB Üyelerinin Açıklamaları Bekleniyor

Ekonomik gelişmeleri etkileyen faktörler arasında Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamaları dikkatle takip ediliyor. ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, ECB'nin genel enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki güvenin arttığını belirterek, şu anki hizmet enflasyonu oranının yüzde 4'ten, yüzde 3'e doğru bir düşüş göstermesini istedi.

Ayrıca, ECB Başekonomisti Philip Lane, ekonomiyi desteklemek için para politikasının çok uzun süre kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini vurguladı. Eğer bu durum böyle devam ederse, ekonominin yeterince büyüyemeyeceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de ise, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, politika faizinin kademeli şekilde indirileceğini ve ekonomideki potansiyel yavaşlama belirtilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Döviz Piyasasında Hareketlilik

Bu gelişmeler ışığında, avro/dolar paritesi 3 Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviye olan 1,0450'ye inmesinin ardından 1,0490'dan işlem görmeye başladı.

Kurumsal tarafta, İngiltere Mali Otoritesi (FCA), Barclays'e 2008-2009 mali krizinin zirvesindeki faaliyetleri nedeniyle 40 milyon sterlin ceza kesildi.

Bugün ise, ABD'de Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yanı sıra yeni konut satışları ve New York Fed tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.