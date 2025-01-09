Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Avrupa Borsalarında Negatif Gidişat

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 512 puana gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 20.289 puana inmiştir. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise aynı oranda değer kaybederek 8.254 puan seviyesine ulaştı.

Ülkeler Bazında Endeks Değerleri

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.930 puandan işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 11.765 puandan, Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.222 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Sıkıntılı Atmosfer

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından gelen temkinli yaklaşım sinyalleri, faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceği tahminleri ile karışık bir seyir öne çıkıyor. ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın ekonomi politikalarının enflasyonla mücadelede nasıl bir etki yaratacağı fiyatlamaları zorlaştırmakta.

Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına dikkat çekildi. Analistler, Trump'ın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin açıklamalarının risk algısını artırdığına vurgu yapıyorlar. Tarife politikalarının tetiklediği olası bir küresel ticaret savaşının yanı sıra, artan enflasyonist baskılar da endişe yaratmakta.

Avrupa'da Resesyon Endişeleri

Diğer yandan, Avrupa'da resesyon endişeleri bölgenin ana ekonomik gündem maddesi olarak ön plana çıkıyor. Açıklanan veriler, imalat sanayinde risklere işaret etmekteyken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık bu risk algısını beslemekte.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda yüzde 1,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, bu durumun ardından Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini bildirdi.