Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem günü negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,8 azalışla 526,02 puana geriledi. Almanya'daki DAX 40 endeksi %1,1 değer kaybıyla 21.159 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,4 düşüşle 8.467,75 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,7 kayıpla 35.952 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,4 azalışla 11.940,75 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,9 düşüşle 7.853,71 puan seviyesinde kaldı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları ile ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uygulanabilecek yeni gümrük vergileri dolayısıyla karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, gözlerin bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak faiz kararlarına çevrildiğini belirtiyor.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ticaret politikaları üzerindeki belirsizlikler devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikadaki adımları da dikkatle takip ediliyor. Avrupa borsalarında ise resesyon endişeleri piyasaların yönüne etki etmeye başladı.

Uzmanlar, önümüzdeki süreçte bölgede resesyon-enflasyon ikileminin daha da etkili olabileceğini ve ECB'nin enflasyonla mücadelesinin zorlaşabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, uzun süren parasal sıkılığın resesyon risklerini artırabileceği vurgulanıyor.

ECB, perşembe günü açıklayacağı yılın ilk faiz kararı öncesinde, piyasalardaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin ticari sorunları müzakere ederek ilişkileri güvenli bir çerçeveye oturtması gerektiğini dile getirdi.

Bugün ayrıca Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi gibi önemli verilerin takip edilmesi bekleniyor.