Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor, İngiltere Haricinde Artışlar Görülüyor

Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Hariç

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde İngiltere hariç pozitif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, önceki güne kıyasla %0,2 yükselerek 552,9 puana ulaştı. Almanya'daki DAX 40 endeksi %0,3 değer kazanarak 22.506 puana çıktı. Ancak İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,3 düşüşle 8.689 puanda işlem görmekte.

İtalya ve İspanya'daki Artışlar

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,3 artarak 38.463 puana ulaşırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,5 primle 12.981 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,5 yükselerek 8.150 puanda işlem görmekte.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikalarına dair belirsizlikler göze çarpıyor. Avrupa tarafında İngiltere hariç olan yükselişler, özellikle bankacılık hisselerinde devam eden alıcılı seyir ile destekleniyor.

Analistler, bilanço sezonunu başarıyla geçiren ve büyük miktarda hisse geri alım sözü veren bankacılık sektörünün bu iyimser ortamda etkili olduğunu belirtiyor. Açılışın hemen ardından, BNP Paribas'ın hisseleri %1,1, Commerzbank'ın %1, Societe Generale'ın %0,9 ve BBVA'nın hisseleri %0,7 yükseliş gösterdi.

Trump'ın Tarife Tehditleri Gündemde

Trump'ın tarifelere ilişkin tehditleri ve bunların bölge ekonomisinde oluşturabileceği belirsizlikler de önemli bir konu. Zayıflayan imalat sanayi aktivitesinin ABD'nin tarifelerine nasıl yanıt vereceği merakla takip ediliyor. Analistler, Avrupa ekonomisinin resesyon endişeleri gölgesinde iken tarifelerin potansiyel kar ve pazar kayıplarını artırabileceğini vurguluyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ocak ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık %0,1 azaldı, yıllık bazda ise %0,5 artış gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları ve öncü endeks ile Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi takip edilecek.