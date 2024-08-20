Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor

Avrupa borsaları alış yönlü bir seyrin hakim olduğu bir güne başladı, İngiltere ise düşüşte.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:02
Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor

Avrupa Borsalarında Pozitif Başlangıç

Avrupa borsaları, İngiltere hariç, yeni güne alış ağırlıklı bir trendle girdi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi açılış sonrası %0,2 artışla 515,6 puana ulaştı.

Piyasalardaki Güncel Durum

Almanya'daki DAX 40 endeksi %0,3'lük bir yükselişle 18.490 puan seviyelerine çıkarak işlem görüyor. Bununla birlikte, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,4 düşüşle 8.327 puanda kalırken; İtalya'da MIB 30 endeksi %0,5 artış göstererek 33.431 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,3'lük bir primle 7.521 puana, İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise %0,3 değer kazanarak 11.136 puana ulaşmış durumda. Avro/Dolar Paritesi Durumu

Dün %0,5 değer kazanan avro/dolar paritesi, şu an %0,1’lik bir azalışla 1,074 seviyesinde işlem görüyor.

Analist Görüşleri ve Beklentiler

Analistler, uluslararası borsa piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu perşembe başlayacakJackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerine yönelik işaretler vereceği beklentisiyle olumlu bir seyir izlediğini belirtiyor. Ayrıca, bugün Avrupa’da Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine dikkat çekiliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki ay yüzde 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklentisi de analistlerin değerlendirdikleri konular arasında. Bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, bankanın gelecekteki adımlarında etkili olabileceği ifade ediliyor.

Almanya ve İsveç Verileri

Almanya'da ilan edilen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda %0,2 artış sağlarken, yıllık bazda ise %0,8'lik bir azalma kaydetti. Bu durum, ÜFE'deki yıllık bazlı düşüş serisini 13. aya taşıdı.

Diğer tarafta, İsveç Merkez Bankası'nın politika faizini %3,50 seviyesine indirerek %25 baz puan düşüş sağladığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı