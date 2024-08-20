Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor

Avrupa Borsalarında Pozitif Başlangıç

Avrupa borsaları, İngiltere hariç, yeni güne alış ağırlıklı bir trendle girdi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi açılış sonrası %0,2 artışla 515,6 puana ulaştı.

Piyasalardaki Güncel Durum

Almanya'daki DAX 40 endeksi %0,3'lük bir yükselişle 18.490 puan seviyelerine çıkarak işlem görüyor. Bununla birlikte, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,4 düşüşle 8.327 puanda kalırken; İtalya'da MIB 30 endeksi %0,5 artış göstererek 33.431 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,3'lük bir primle 7.521 puana, İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise %0,3 değer kazanarak 11.136 puana ulaşmış durumda. Avro/Dolar Paritesi Durumu

Dün %0,5 değer kazanan avro/dolar paritesi, şu an %0,1’lik bir azalışla 1,074 seviyesinde işlem görüyor.

Analist Görüşleri ve Beklentiler

Analistler, uluslararası borsa piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu perşembe başlayacakJackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerine yönelik işaretler vereceği beklentisiyle olumlu bir seyir izlediğini belirtiyor. Ayrıca, bugün Avrupa’da Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine dikkat çekiliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki ay yüzde 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklentisi de analistlerin değerlendirdikleri konular arasında. Bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, bankanın gelecekteki adımlarında etkili olabileceği ifade ediliyor.

Almanya ve İsveç Verileri

Almanya'da ilan edilen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda %0,2 artış sağlarken, yıllık bazda ise %0,8'lik bir azalma kaydetti. Bu durum, ÜFE'deki yıllık bazlı düşüş serisini 13. aya taşıdı.

Diğer tarafta, İsveç Merkez Bankası'nın politika faizini %3,50 seviyesine indirerek %25 baz puan düşüş sağladığı belirtiliyor.