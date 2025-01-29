Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor: Fransa Hariç

Avrupa borsalarında, Fransa hariç pozitif bir yön izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 533,90 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 21.507,27 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise önceki kapanışın hafif üstünde 8.534,76 puan seviyesine ulaştı.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kazançla 36.286,60 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 12.223,40 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 7.867,95 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikaların etkisi devam ederken, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararları yatırımcıların odak noktası durumda. Fed'in faiz oranlarını sabit bırakacağı öngörülüyor ve piyasalarda 3 faiz indiriminin gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, gelecekteki para politikası hakkında ipuçları verebilir.

Öte yandan, Trump’ın politikalarından kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle Avro Bölgesi'nde büyümenin olumsuz etkilenebileceği düşünceleri artıyor. Analistler, bu belirsizliklerin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine devam edeceği ihtimalini artırdığını belirtiyorlar. ECB’nin yarınki toplantısında 25 baz puanlık bir indirim yapılacağına kesin gözüyle bakılmakta.

Bu bağlamda, bölgede artan resesyon endişelerinin etkilerini azaltmak için gevşemenin kademeli olarak süreceği öngörülüyor.

Ayrıca, dünya genelinde yapay zekaya yönelik yatırımların artması ve çip endüstrisinin büyümesi sebebiyle Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML, 2024 yılına ilişkin bilançosunu açıkladı. Avrupa’nın en değerli 5. şirketi konumundaki ASML, 2024 yılında gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 9,26 milyar avro olacağını duyurdu. Son çeyrekte 3,99 milyar avro yeni sipariş beklentisi olan ASML, 7,1 milyar avro sipariş almasıyla hisselerinde yüzde 11’in üzerinde bir değer kazanımı elde etti.

Bugün ayrıca, Fed’in faiz kararının yanı sıra ABD’deki haftalık mortgage başvuruları ve toptan eşya stokları da takip edilecek.