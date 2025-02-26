Avrupa Borsaları Yükselişle Günü Kapadı

Avrupa borsaları, pozitif ekonomik verilerle yükseliş gösterdi ve Stoxx Europe 600 endeksi 559,67 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:53
Avrupa Borsaları Yükselişle Günü Kapadı

Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Tamamladı

Avrupa borsaları, güçlü bir yükselişle kapandı. Kapanışla birlikte, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 değer kazanarak 559,67 puana ulaştı.

Ülkelerin Performansı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 artışla 8.731,46 puana ulaşırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 yükselerek 39.224,71 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 değer kazanarak 8.143,92 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 1,71 artışla 22.794,11 puana yükseldi.

Makroekonomik Sinyaller ve Sektörel Performanslar

Avro/dolar paritesi, TSİ 20:42 itibarıyla yüzde 0,143 düşüşle 1,05 seviyesinde seyretti. Küresel piyasalar, makroekonomik veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarındaki belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, Avrupa borsaları günü olumlu bir şekilde tamamladı.

Avrupa'daki kazançlara inşaat ve temiz enerji hisseleri liderlik ederken, Stellantis hisseleri, geçen yıl karının yüzde 70 düştüğünü açıklamasının ardından yüzde 4 değer kaybetti.

Almanya ve AB Çalışmaları

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya’da Tüketici Güven Endeksi, mart ayı için, ekonomi ve siyasi duruma temkinli yaklaşım nedeniyle beklentilerin aksine 2,1 puan azalarak eksi 24,7 puana düştü.

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB), sanayisinin rekabetçiliğini artırmak ve karbondan arınmasını desteklemek amacıyla temiz üretime 100 milyar avrolık destek sağlayacak yeni bir plan hazırladı. AB, üye ülkelerin fosil yakıt ithalatında bu yıl 45 milyar avro tasarruf etmelerini hedefleyen bir eylem planını da duyurdu.

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