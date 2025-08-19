DOLAR
Avrupa borsaları yükselişle kapandı — Stoxx Europe 600 %0,69 arttı

Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 yükselerek 557,81'e çıktı; FTSE 100, DAX 40, CAC 40 ve FTSE MIB 30 değer kazandı. Avro/dolar 1,166 seviyesinde.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:40
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Endekslerde yükseliş

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,69 artışla 557,81 puana çıktı.

FTSE 100 yüzde 0,34 artarak 9.189,22, DAX 40 yüzde 0,45 değer kazanarak 24.423,07, CAC 40 yüzde 1,21 yükselerek 7.979,08 ve FTSE MIB 30 yüzde 0,89 artışla 43.021,22 puandan kapandı.

Kur ve piyasa algısı

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 1,166 oldu.

Avrupa piyasaları, dün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan görüşmeyi olumlu karşıladı.

