Avrupa borsaları yükselişle kapandı — Stoxx Europe 600 %0,69 arttı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Endekslerde yükseliş
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,69 artışla 557,81 puana çıktı.
FTSE 100 yüzde 0,34 artarak 9.189,22, DAX 40 yüzde 0,45 değer kazanarak 24.423,07, CAC 40 yüzde 1,21 yükselerek 7.979,08 ve FTSE MIB 30 yüzde 0,89 artışla 43.021,22 puandan kapandı.
Kur ve piyasa algısı
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 1,166 oldu.
Avrupa piyasaları, dün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan görüşmeyi olumlu karşıladı.