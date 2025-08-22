DOLAR
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx Europe 600 561,3'e Çıktı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı; Stoxx Europe 600 561,3’e çıktı. Avro/dolar 1,172, Almanya ekonomisi Q2'de %0,3 daraldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:45
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx Europe 600 561,3'e Çıktı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 561,3 puana çıktı.

Bazı Ülke Endeksleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artarak 9.321,4, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 24.363,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 7.969,69 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 artışla 43.310,28 puandan kapandı.

Piyasa Gelişmeleri

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,98 yükselişle 1,172 oldu.

Yatırımcılar, AB-ABD ticaret anlaşması detaylarının paylaşılmasını ve ABD'de faiz oranlarının eylül ayında düşürüleceği beklentisini olumlu karşıladı.

Makro Veri

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 daraldı.

