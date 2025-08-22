Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx Europe 600 561,3'e Çıktı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 561,3 puana çıktı.
Bazı Ülke Endeksleri
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artarak 9.321,4, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 24.363,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 7.969,69 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 artışla 43.310,28 puandan kapandı.
Piyasa Gelişmeleri
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,98 yükselişle 1,172 oldu.
Yatırımcılar, AB-ABD ticaret anlaşması detaylarının paylaşılmasını ve ABD'de faiz oranlarının eylül ayında düşürüleceği beklentisini olumlu karşıladı.
Makro Veri
Bugün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 daraldı.