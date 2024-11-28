Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx Europe 600 İvme Kazandı

Avrupa Borsaları Güç Kazandı

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamlayarak yatırımcılara umut vadetti. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,46 değer kazanarak 507,3 puan oldu.

Ülkeler Bazında Performans

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,85 artarak 19.425,73 puan ile kapandı. Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,51 yükselişle 7.179,25 puan değerindeydi. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi, %0,51 artış göstererek 33.260,13 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,08 artışla 8.281,22 puan seviyesinden kapanış yaptı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla %0,133 düşüşle 1,055 seviyesinden işlem gördü. Küresel piyasalar, ABD'nin gelecekte önemli ticaret ortaklarına karşı korumacı politikalar uygulayacağına yönelik açıklamalar ve makroekonomik veriler ile yön arayışını sürdürüyor.

ECB Başkanı Lagarde'ın Açıklamaları

Avrupa borsalarında, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidine karşı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalar sonrasında pozitif bir seyir gözlemlendi. Lagarde, Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda Trump ile işbirliği yapma ve ABD'de üretilen daha fazla ürünü satın alma çağrısında bulundu. Ayrıca, sert bir ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yok etme riski taşıdığına dikkat çekti.

İngiltere'deki Durum

İngiltere'de İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından açıklanan verilere göre, Noel harcamaları öncesi tüketici güveninin zayıf kalmaya devam etmesi dikkat çekti. Ayrıca, İngiltere merkezli sigorta şirketi Direct Line hisseleri, rakip şirketi Aviva'nın devralma teklifini reddetmesi sonrasında %40'ın üzerinde artışla günü kapattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.