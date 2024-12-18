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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatırken Almanya Düşüşte

Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapanırken, Stoxx Europe 600 %0,15 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:59
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatırken Almanya Düşüşte

Avrupa borsaları, günü Almanya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 değer kazanarak 514,43 puana yükseldi.

Ülkelere Göre Endekslerdeki Değişim

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 8.199,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 yükselişle 34.400,99 puana, Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,26 değer kazanarak 7.384,62 puana çıktı.

Buna karşılık, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,02 düşüşle 20.242,57 puana geriledi.

Para Piyasaları ve Merkez Bankası Beklentileri

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.50 itibarıyla yüzde 0,095 düşüşle 1,048 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nı bekleyen faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, Avrupa piyasalarında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yarınki para politikası toplantısı merakla bekleniyor.

İngiltere tarafında bu haftaki işgücü ve ücret artışı verilerinin yanı sıra, bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından, BoE'nin yarın politika faizini yüzde 4,75'te sabit bırakacağı öngörülüyor.

Verilere göre, İngiltere'de kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Ancak yıllık enflasyon, Nisan 2024'ten beri görülen en yüksek seviyede ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde ise, TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 2,2’ye çıktı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde eksi 0,3 oldu.

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