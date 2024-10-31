Avrupa Borsalarında Düşüş Sterojisi

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonucu düşüşle kapandı. Kapanışta, Stoxx Europe 600 endeksi %1,2 değer kaybıyla 505,39 puana geriledi.

Önemli Endekslerdeki Düşüşler

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,61 azalarak 8.110,1 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,05 gerileyerek 7.350,37 puana, Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,93 değer kaybıyla 19.077,54 puana ve İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi %0,64 gerileyerek 34.281,24 puana indi.

Parite ve Küresel Gelişmeler

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.15 itibarıyla %0,13 artarak 1,087 seviyesinde işlem gördü. Ayrıca, ABD'deki yaklaşan başkanlık seçimleri ve istihdam verileri gibi küresel piyasalardaki belirsizlikler de takip ediliyor.

Enflasyon ve Merkez Bankası Beklentileri

Avro Bölgesi'nde açıklanan öncü veriler, Ekim ayında yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2 ile beklenenden yüksek bir artış göstermiştir. Ekonomistler, bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık ayında 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimine gitme olasılığını zayıflattığına dikkat çekiyor.

İşsizlik Rakamları

Bölgede işsizlik oranı ise Eylül ayında %6,3 ile aynı seviyede kalmayı başardı.