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Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi

Avrupa borsaları, ikinci işlem gününü değer kaybıyla kapattı. Ciro ve endekslerde belirgin düşüşler gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:26
Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Haftanın ikinci işlem gününde Avrupa borsalarında düşüş yaşandı. Stoxx Europe 600 endeksi, kapanışta %0,55 oranında kayıpla 516,64 puana geriledi.

Ülke Endekslerindeki Değişimler

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %1,36 düşüşle 8.190,61 puana, Fransa'daki CAC 40 endeksi %0,72 gerileyerek 7.521,32 puana, Almanya'daki DAX 40 endeksi ise %0,2 değer kaybıyla 19.066,47 puana indi. İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi %0,24 azalarak 33.733,9 puana düştü.

Para Piyasalarındaki Durum

Avro/dolar paritesi, Türkiye Saati ile 20:11 itibarıyla %0,06 düşerek 1,097 seviyesine geriledi.

Sektörel Analiz ve Ekonomik Gelişmeler

Stoxx Europe 600'de işlem gören tüm sektörler düşüş yaşadı. Madencilik sektörü hisseleri yaklaşık %4,5, ev eşyaları sektörü hisseleri ise %1,5 oranında değer kaybetti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Çin yapımı elektrikli otomobillere %45'e varan oranda ilave gümrük vergisi uygulamak isterken, Çin de AB’den ithal edilen ürünlere geçici anti-damping vergileri getirdi.

Almanya'da ise sanayi üretimi, ekonomideki duraklamaya rağmen ağustosta motorlu taşıt üretimindeki önemli artışla bir önceki aya göre %2,9 artış göstererek piyasa beklentilerini aştı.

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