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Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi Sürüyor

Avrupa borsaları ikinci işlem gününü değer kaybıyla kapattı; yatırımcılar ekonomik belirsizliklerden endişeli.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 19:49
Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi Sürüyor

Avrupa Borsaları Negatif Kapanış Gerçekleştirdi

Bu hafta ikinci işlem gününü geride bırakan Avrupa borsalarında düşüş yaşandı. Stoxx Europe 600 endeksi, kapanışta %0,97 değer kaybederek 519,84 puana geriledi.

Ülke Bazında Endeks Değişimleri

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi, %0,78 değer kaybederek 8.298,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,93 azalarak 7.575,1 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,97 kayıpla 18.747,11 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %1,33 gerileyerek 33.863,43 puana indi.

Paritenin Durumu

Gün içerisinde Avro/dolar paritesi, saat 19.40 itibarıyla %0,26 değer kaybı yaşayarak 1,104 seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcıların Endişeleri

Avrupa'daki yatırımcılar, ekonomiye dair belirsizliklerin yarattığı olumsuz ortam nedeniyle satıcılı bir tutum sergiliyor. Stoxx Europe 600 endeksinde madencilik sektörü hisseleri %3,28, teknoloji sektörü hisseleri ise %2,23 değer kaybı yaşadı.

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