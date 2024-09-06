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Avrupa Borsalarında Düşüş Hava Hakim

Avrupa borsaları, haftayı düşüşle kapatırken teknoloji ve madencilik hisselerinde kayıplar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:50
Avrupa Borsalarında Düşüş Hava Hakim

Avrupa Borsaları Haftayı Düşüşle Tamamladı

Haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları önemli değer kaybı yaşadı.

Endeksler Ne Durumda?

Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi, % 1,07 düşüşle 506,56 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,73 azalarak 8.181,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 1,07 kayıpla 7.352,3 puana düştü. Almanya'daki DAX 40 endeksi ise % 1,48 değer kaybıyla 18.301,9 puana indikten sonra, İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi % 1,17 azalışla 33.291,39 puana geriledi.

Avro/Dolar Paritesi Etkileniyor

ATSİ 19.34 itibarıyla Avro/dolar paritesi, % 0,29 azalarak 1,108 seviyesine geriledi. Avrupalı yatırımcılar, ABD'den gelen beklentilerin altında kalan istihdam verilerini olumsuz bir işaret olarak değerlendirdi.

Sektörel Gelişmeler

Özellikle Stoxx Europe 600 içindeki teknoloji hisseleri % 2,39 ve madencilik hisseleri % 2,41 kaçağı yaşadı.

Ekonomik Gelişmeler

Öte yandan, Avro Bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi, önceki çeyreğe göre yalnızca % 0,2 oranında gerçekleşti.

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