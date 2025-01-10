Türkiye, 2030'a Kadar Enerji Verimliliğine 20 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Türkiye'nin Enerji Verimliliği Yatırımları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2030'a kadar enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyor. Bu süreçte sanayi, binalar ve aydınlatma gibi kritik alanlarda büyük tasarruf hamleleri gerçekleştirilecek.

Sanayi Sektöründe Enerji Tasarrufu

Sanayi sektöründe, enerji verimliliğini artırmaya yönelik teşvikler ve projeler sayesinde işletmelerin maliyetleri azaltılıyor. Tüketimlerin azaltılması, çevresel sürdürülebilirlik ve rekabetçiliğe katkı sağlarken, yeni teşviklerle enerji tasarrufu projeleri destekleniyor.

LED Aydınlatma ve Yenilikçi Çözümler

Genel aydınlatmada LED tercih edilmesi gibi yenilikçi aydınlatma çözümleri ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Enerji Verimliliği Haftası'nda Açıklamalar

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Bilal Düzgün, Türkiye'nin son 20 yılda enerji yoğunluğunu %30'dan fazla azalttığını, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre OECD ülkeleri arasında en fazla iyileşme sağlayan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Geçmiş Yıllardaki Yatırımlar

2017-2023 yıllarında enerji verimliliğine 8,5 milyar dolar yatırım yapıldı. 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2024-2030 arasında tüm sektörlerde 20,2 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

Sanayicilere Verilen Teşvikler

Bakanlık, sanayicilere verdiği hibe teşvik programlarında önemli düzenlemelere gitti. Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteği 1,5 milyon liradan 21,6 milyona çıkarıldı.

Gelecekteki Planlar

Ofisler, iş merkezleri gibi binalar, artık enerji verimliliği desteklerinden yararlanabilecek. Kamu binalarına, 2026 itibarıyla yeşil bina sertifikası alma yükümlülüğü getirilecektir.

Düzgün ayrıca, ısı pompalarının yatırım yapılabilir alanlarını gösteren bir haritanın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki yıllarda devam edeceği belirtiliyor.

Türkiye, 2030'a kadar enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlarken, bu süreçte sanayi, binalar ve aydınlatma gibi kritik alanlarda büyük çaplı tasarruf hamleleri gerçekleştirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Bilal Düzgün, AA muhabirine Enerji Verimliliği Haftası kapsamında değerlendirmede bulundu.

Türkiye, 2030'a kadar enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlarken, bu süreçte sanayi, binalar ve aydınlatma gibi kritik alanlarda büyük çaplı tasarruf hamleleri gerçekleştirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Bilal Düzgün, AA muhabirine Enerji Verimliliği Haftası kapsamında değerlendirmede bulundu.