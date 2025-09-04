DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,09%
ALTIN
4.701,98 0,26%
BITCOIN
4.511.943,88 2,28%

BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 10.828,93 Puana Çıktı

BIST 100, yüzde 0,85 primle 10.828,93 puandan kapandı; işlem hacmi 138,5 milyar lira. TCMB rezervleri rekor seviyeye yükseldi; yarın yoğun veri gündemi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:33
BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 10.828,93 Puana Çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazanarak 10.828,93 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 91,25 puan artış kaydetti ve toplam işlem hacmi 138,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörler ve Performans

Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi ise yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,13 ile ulaştırma olarak öne çıktı.

Küresel ve Yurtiçi Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması sonrası karışık bir seyir izlendi. Buna karşın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan alımlarla pozitif kapanış gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin toplam rezervleri 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ağustosta TÜFE bazında 0,55 puan artarak 69,84 seviyesine, Yİ-ÜFE bazında ise 1,27 puan artışla 93,43 seviyesine yükseldi.

Piyasa Beklentileri

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi verisinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde GSYH, ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerini direnç; 10.700 ve 10.600 puanlarını ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri: Kamu Personeline Eğitim
2
TCMB Ağustos Raporu: Enflasyonun Ana Eğiliminde Yavaşlama — Tüketici Fiyatları %2,04, Yıllık %32,95
3
BIST 100 Kapanış: Endeks 10.828,93’e Yükseldi — Günlük Kazanç %0,85
4
Bolat: Kıbrıs Türkleri Türkiye’nin güvencesi altında — WorldFood İstanbul'da KKTC'ye destek
5
Fındıkta rekor gelir: Türkiye 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar kazandı
6
Sberbank: Siber Saldırılar Rus Ekonomisine 1,5 Trilyon Rubleye Mal Olabilir
7
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 41,1690 — Avro 48,1010

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı