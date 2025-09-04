BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 10.828,93 Puana Çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazanarak 10.828,93 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 91,25 puan artış kaydetti ve toplam işlem hacmi 138,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörler ve Performans

Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi ise yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,13 ile ulaştırma olarak öne çıktı.

Küresel ve Yurtiçi Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması sonrası karışık bir seyir izlendi. Buna karşın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan alımlarla pozitif kapanış gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin toplam rezervleri 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ağustosta TÜFE bazında 0,55 puan artarak 69,84 seviyesine, Yİ-ÜFE bazında ise 1,27 puan artışla 93,43 seviyesine yükseldi.

Piyasa Beklentileri

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi verisinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde GSYH, ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerini direnç; 10.700 ve 10.600 puanlarını ise destek konumunda olduğunu kaydetti.