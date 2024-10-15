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Avrupa Borsalarında Düşüş Trendleri Devam Ediyor

Avrupa borsaları, gün boyunca kayıplar yaşadı ve yatırımcıların gözleri Merkez Bankası'nın açıklamalarına odaklandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:13
Avrupa Borsalarında Düşüş Trendleri Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Düşüş Yaşandı

Avrupa borsaları, kapanışta değer kaybıyla işlem gününü sonlandırdı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,8 gerileyerek 520,57 puan seviyesine düştü. İlgili endeksler arasında:

  • İngiltere: FTSE 100 endeksi %0,52 düşerek 8.249,28 puan oldu.
  • Almanya: DAX 40 endeksi %0,11 azalıyor ve 19.486,19 puana geriledi.
  • Fransa: CAC 40 endeksi %1,05 azalarak 7.521,97 puana indi.
  • İtalya: FTSE MIB 30 endeksi %0,29 gerileyerek 34.578,45 puan olarak kaydedildi.

Öne Çıkan Gelişmeler

Almanya'da DAX 40 endeksi, gün içinde 19.630 puan seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Ayrıca, Avro/Dolar paritesi de %0,156 değer kaybıyla 1,089 seviyelerinde işlem gördü.

Teknoloji ve Enerji Sektöründeki Düşüşler

Özellikle teknoloji sektöründeki hisselerde %6,4'lük kayıp görüldü. Hollandalı çip üretim firması ASML, 2025 yılı net satış tahminini aşağı yönlü revize etmesi sebebiyle günü %15,6 düşüşle kapattı. Ayrıca, Fransız enerji devi TotalEnergies, üçüncü çeyrek sonuçlarının zayıf olacağını duyurdu ve hisseleri %4,8 değer kaybıyla işlem gördü.

Gözler Avrupa Merkez Bankası'nda

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları, yatırımcıların dikkatle takip ettiği konu. Perşembe günü yapılacak toplantıda, 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Ayrıca, Almanya'da yatırımcı güveninin arttığı belirtilirken, Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin önceki aya göre %1,8, İngiltere'de ise işsizlik oranının %4'e düştüğü gözlemlendi.

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