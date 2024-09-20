Avrupa Borsalarında Genel Düşüş, İspanya İstisna

Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı

Avrupa borsaları, İspanya hariç açılışta gerileme kaydetti. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,4 düşüşle 519 puana gerilerken, Almanya’nın DAX 40 endeksi %0,8 azalarak 18.850 puan seviyesine indi.

Ülke Bazında Endeks Değişimleri

İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,6 değer kaybederek 8.279 puana düştü. İtalya’da MIB 30 endeksi %0,5 kayıpla 33.870 puanda işlem gördü. Fransa’da CAC 40 endeksi, %0,5 düşüşle 7.576 puana gerilerken, yalnızca İspanya’nın IBEX 35 endeksi %0,1 değer kazanarak 11.791 puandan işlem görmeye devam ediyor.

Küresel Piyasa Gelişmeleri

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 4 yıl aradan sonra yaptığı 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından "yumuşak iniş" beklentileri öne çıkıyor. Merkez bankalarının para politikası kararları yakından takip edilmeye devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası Açıklamaları

Dün, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini %5’te sabit bıraktığını açıkladı. BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonist baskıların azalmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Ekonominin beklediğimiz gibi ilerlemesi durumunda, ilerleyen zamanlarda politika faizini kademeli şekilde düşürebiliriz. Ancak enflasyonun düşük kalması kritik. Bu nedenle, politika faizinde hızlı veya aşırı kesinti yapmamaya özen göstermeliyiz," ifadelerini kullandı.

Almanya ve İngiltere'den Ekonomik Veriler

Bugün Almanya’da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda %0,2, yıllık olarak ise %0,8 artış göstererek tahminlerin üzerinde sonuçlandı. Ayrıca, İngiltere’de perakende satışlar da aylık %1, yıllık %2,5 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Gözler Tüketici Güven Endeksinde

Bugün, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi verilerinin açıklanması bekleniyor. Bu durum, piyasalardaki yönü etkileyebilir.