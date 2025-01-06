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Avrupa Borsalarında İyimserlik: İngiltere Hariç Tüm Pazarlar Yükseliyor

Avrupa borsaları İngiltere dışındaki ülkelerde pozitif bir seyir izlerken, yatırımcılar Almanya'nın enflasyon verisini bekliyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:47
Avrupa Borsalarında İyimserlik: İngiltere Hariç Tüm Pazarlar Yükseliyor

Avrupa borsaları, İngiltere hariç pozitif bir seyir izlemeye devam ediyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artışla 509,2 puana ulaşırken, Almanya'daki DAX 40 endeksi de %0,2 yükselişle 19.955 puana yükseldi. Ancak, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,2 düşüşle 8.207 puan seviyesinde seyrediyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi de %0,2 değer kazanarak 34.188 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,4 değer kazanarak 7.312 puana, İspanya'da ise IBEX 35 endeksi %0,1 artışla 11.665 puana işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyacağı ticari ve ekonomik politikalar hakkındaki belirsizliklerin yanı sıra, dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleri dikkat çekiyor. Avrupa borsalarında yeni işlem gününde İngiltere hariç alıcılı bir seyir ön planda olurken, gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölgedeki durgunluk endişeleri, ekonomilerin temel gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da aralık ayına ait enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 30 Ocak'ta açıklayacağı yılın ilk para politikası kararında %25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yanı sıra Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde Sentix yatırımcı güveni ve ABD'de fabrika siparişleri takip edilecek.

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