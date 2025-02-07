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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Yükselirken FTSE 100 Düşüşte

Avrupa borsaları karışık bir tablo çizerken, DAX endeksi yükselirken FTSE 100 değer kaybediyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:57
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Yükselirken FTSE 100 Düşüşte

Avrupa Borsalarındaki Güncel Durum

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,1 artışla 545,16 puana yükseldi. Almanya'nın DAX 40 endeksi de %0,1'lik bir yükselişle 21.937,25 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 değer kaybıyla 8.715,06 puandan işlem görmeye devam ediyor.

Diğer Ülkelerdeki Gelişmeler

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,1 kazançla 37.174 puanda kalırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,2 düşüşle 12.712,94 puana geriledi. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise %0,2 kazançla 8.026,72 puana ulaştı.

Global Piyasalardaki Son Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin azalmaya başlamasıyla birlikte karışık bir seyir gözlemleniyor. Bugün, gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri üzerinde yoğunlaşıyor.

İngiltere Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 25 baz puan indirerek %4,5'e düşürdü. BoE, 2024 yılı için öngördüğü ekonomik büyüme tahminini %1,5'ten %0,75'e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun düşüş sürecinin devam etmesi halinde faiz oranlarının daha da indirilmesi umudunu dile getirdi.

Almanya ve ABD Verileri Takip Ediliyor

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da aralık ayına ilişkin sanayi üretimi aylık bazda %2,4, yıllık bazda ise %3,1 azaldı. Ülkede dış ticaret fazlası ise 20,7 milyar avro olarak kaydedildi. Günün ilerleyen saatlerinde ABD'de tarım dışı istihdam, saatlik kazançlar ve işsizlik oranı gibi önemli veriler izlenecek.

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