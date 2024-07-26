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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları açılışta karışık bir seyir izliyor, analistler dikkatle ABD verilerini takip ediyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:56
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarının Durumu

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, bir önceki kapanışın hemen üzerinde 508,8 puan seviyesinde işlem görmekte.

Ülke Bazında Endeksler

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,3 düşüşle 18.254 puanda işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,4 değer kazancı ile 8.220 puana yükseldi. İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 kayıpla 33.690 puana gerilerken, Fransa'daki CAC 40 endeksi %0,3 artışla 7.447 puana ulaşmış durumda. İspanya'da ise IBEX 35 endeksi %0,4 azalışla 11.097 puanda yer alıyor.

Döviz Piyasaları ve Analizler

Dün %0,1 artışla 1,0846'dan kapanan avro/dolar paritesi, gün içerisinde yatay seyirle 1,850 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de açıklanan karışık verilere bağlı olarak yön arayışını sürdürdüğünü belirtiyor. Bu durum Avrupa borsaları üzerinde de etkili.

Avrupa Merkez Bankası Açıklamaları

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edildiğini aktarıyor. ECB, son para politikası toplantısında önceden belirlenmiş bir faiz indirim döngüsü izlemeyeceğini vurgulamıştı. ECB üyesi Clara Raposo, bankanın bu yıl 2 kez daha faiz indirimine gidebileceğini ifade etti. Ayrıca, Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, verilere bağlı olarak ECB'nin faiz indirimlerine yıl içinde devam edebileceğini belirtti.

Bugünün Gündemi

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerini dikkatle takip edeceklerini bildiriyor.

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