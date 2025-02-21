Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: Endeksler Yükseliyor, Düşüyor

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,2 artışla 552,24 puana ulaşırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.295,98 puana geriledi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yatay seyir ile 8.664,17 puan seviyelerinde kalıyor.

Bölgesel Endekslerdeki Değişimler

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 38.312 puana çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 12.928,5 puandan işlem görüyor. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 8.143,64 puana ulaşıyor.

Küresel Piyasalardaki Endişeler

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceği yönündeki endişeler ve devam eden politika belirsizlikleri etkilidir. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış ve tarife politikalarına ilişkin gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözümüne yönelik atılan adımlara dair haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün Açıklanacak Verilerin Önemi

Bu gelişmeler ışığında Avrupa tarafında karışık bir seyir ön plana çıkarken, bugün bölgedeki veri gündemine dikkat çekiliyor. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin açıklanması bekleniyor ve bu verilerin bölgedeki imalat aktivitesi hakkında daha fazla bilgi vermesi öngörülüyor.

Trump'ın Politikalarının Etkisi

Analistler, Trump politikalarıyla değişebilecek ticaret ve ekonomi stratejilerinin önümüzdeki dönemde imalat sanayi aktivitesi üzerinde önemli etkileri olabileceğini ifade ediyor. ABD’nin tarife söylemleri bölgede dikkatle izleniyor.

Almanya'daki Erken Seçimler

Almanya'da pazar günü yapılacak olan ve beş adayın başbakanlık için yarışacağı erken genel seçimler yakından izleniyor. Ülkede, 2021 yılında kurulan koalisyon hükümetinin, içindeki anlaşmazlıklar ve çatışmalar nedeniyle 3 yıl içinde dağılması dikkat çekti.

İngiltere'den Ekonomi Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ocak ayına ait perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,7 artarken, yıllık bazda ise yüzde 1 yükseldi. Günün geri kalanında, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışları takip edilecek.