Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları açılışta düşüş yaşadı. Ekonomik veriler resesyon kaygılarını artırıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:54
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Güne Düşüşle Başladı

Bugün, Avrupa borsaları negatif bir açılış yaparak yatırımcılarını endişelendirdi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,9 azalışla 510,9 puanda işlem görüyor.

Ülke Bazında Endeks Performansları

Almanya'daki DAX 40 endeksi %1,1 değer kaybıyla 18.356 puan seviyesinde yer alırken; İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,5 düşüşle 8.125 puana geriledi. İtalya'nın MIB 30 endeksi ise %1,3'lük bir kayıpla 34.175 puana düştü. Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,6 azalışla 7.479 puana, İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise %0,5 düşüşle 11.159 puana ulaştı.

Döviz Piyasalarında Durum

Avro/dolar paritesi de %0,2’lik bir azalışla 1,0830 seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, Avrupa'daki satış baskısının artış gösterdiğinin bir diğer işareti olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik Veriler ve Resesyon Kaygıları

Bugün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koydu. Almanya imalat sanayi PMI 42,6, hizmet sektörü PMI ise 52 olarak kaydedildi. Avro Bölgesi’nde ise imalat PMI 45,6, hizmet PMI 51,9 düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte, İngiltere'de imalat PMI 51,8 ile beklentilerin üzerinde, hizmet PMI ise 52,4 ile tahminlerin altında sonuçlandı.

Tüketici Güveni ve Gelecek Beklentileri

Almanya'da açıklanan GfK tüketici güven endeksi ise -18,4 ile beklentileri aştı. Analistler, bu verilerin ortaya koyduğu ekonomik durumu, bölge genelinde artan resesyon endişeleri ile ilişkilendiriyor.

Önümüzdeki Veriler

Günün ilerleyen saatlerinde ABD'den açıklanacak PMI verileri ile yeni konut satışları da dikkatle takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!

Dijital baskül, dikey süpürge, airfryer geliyor! BİM 26-27-28-29-30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu