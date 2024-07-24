Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Güne Düşüşle Başladı

Bugün, Avrupa borsaları negatif bir açılış yaparak yatırımcılarını endişelendirdi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,9 azalışla 510,9 puanda işlem görüyor.

Ülke Bazında Endeks Performansları

Almanya'daki DAX 40 endeksi %1,1 değer kaybıyla 18.356 puan seviyesinde yer alırken; İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,5 düşüşle 8.125 puana geriledi. İtalya'nın MIB 30 endeksi ise %1,3'lük bir kayıpla 34.175 puana düştü. Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,6 azalışla 7.479 puana, İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise %0,5 düşüşle 11.159 puana ulaştı.

Döviz Piyasalarında Durum

Avro/dolar paritesi de %0,2’lik bir azalışla 1,0830 seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, Avrupa'daki satış baskısının artış gösterdiğinin bir diğer işareti olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik Veriler ve Resesyon Kaygıları

Bugün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koydu. Almanya imalat sanayi PMI 42,6, hizmet sektörü PMI ise 52 olarak kaydedildi. Avro Bölgesi’nde ise imalat PMI 45,6, hizmet PMI 51,9 düzeyinde gerçekleşti. Bununla birlikte, İngiltere'de imalat PMI 51,8 ile beklentilerin üzerinde, hizmet PMI ise 52,4 ile tahminlerin altında sonuçlandı.

Tüketici Güveni ve Gelecek Beklentileri

Almanya'da açıklanan GfK tüketici güven endeksi ise -18,4 ile beklentileri aştı. Analistler, bu verilerin ortaya koyduğu ekonomik durumu, bölge genelinde artan resesyon endişeleri ile ilişkilendiriyor.

Önümüzdeki Veriler

Günün ilerleyen saatlerinde ABD'den açıklanacak PMI verileri ile yeni konut satışları da dikkatle takip edilecek.