Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Sürüyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,6 düşüşle 512,7 puana gerilerken, Almanya'daki DAX 40 endeksi yatay seyirle 20.306,1 puan seviyesinde kalıyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,7 değer kaybı ile 8.201 puanda işlem görmekte.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,8 kayıpla 34.479 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,3 gerilemeyle 7.332 puana düşerken, İspanya'daki IBEX 35 endeksi %0,7 azalarak 11.708 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde piyasalardaki satıcılı seyir dikkat çekiyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin, enflasyon konusunda belirsizlik oluşturarak gelecekteki adımlara ilişkin soru işaretlerini artırması piyasalara olumsuz yansıyor.

Avrupa borsalarındaki bu durum, özellikle Almanya’da devam eden hükümet krizi ile daha da derinleşiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Federal Meclis'teki oylamada güvenoyu alamayınca, ülkede erken seçim süreci başlamıştı.

Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Scholz'u kabul ettiğini ve Scholz'un meclisin feshedilmesini önerdiğini belirtti. Cumhurbaşkanının meclisin feshedilmesine karar vermesi için 21 gün süresi bulunuyor. Bu kararın öncesinde, Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarıyla görüşmeler yapılacak.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin yoğunlaştığını, özellikle imalat sektöründeki zayıflığın önemli bir risk oluşturduğunu vurguluyor. Avrupalı yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ediyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada ocakta gevşeme döngüsünün devam edebileceğine dair sinyaller verdi.

Lagarde, "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, bu durum gidişatı daha net hale getirecek ve faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunda elimizi rahatlatacak.” ifadelerini kullandı.

Bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı gibi veriler takip edilecek.