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Avrupa Borsalarında Pozitif Açılış

Avrupa borsaları, açılışta pozitif bir seyirle yükselişe geçti. Jackson Hole Sempozyumu öncesi yatırımcılar iyimser.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:29
Avrupa Borsalarında Pozitif Açılış

Avrupa Borsaları Yükseliş Eğiliminde

Yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan Avrupa borsaları, yatırımcıların umutla dolu olduğu bir ortamda pozitif hareket ediyor. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 endeksi, %0,4'lük bir artışla 515,9 puana ulaştı.

Ulusal Endekslerde Değişim

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,2 yükselerek 18,496 puan seviyelerine çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,3 artışla 8.310 puana ulaştı, İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 artışla 33.362 puana yükseldi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,3'lük bir sıçramayla 7.545 puana geldi. İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,6 artarak 11.180 puanda işlem görüyor.

Avro/Dolar ve PMI Verileri

Dün %0,2'lik bir yükselişle kapanan avro/dolar paritesi, gün içinde önceki kapanışın hemen altında 1,1147 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Analistler, global piyasalarda, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesinde pozitif bir hava gözlemlendiğini belirtiyorlar.

Almanya'dan gelen verilere göre, ağustos ayı için imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,1 değeri ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI seviyesi ise 51,4 ile yine öngörülerin gerisinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra, Avro Bölgesinde imalat sanayi PMI 45,6 ile tahminlerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 53,3 ile beklentilerin üstünde bir performans sergiledi.

Gelecek Beklentileri

Bugün, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının, yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile ikinci el konut satışlarının yanı sıra Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi gibi verilerin de takip edileceği bildiriliyor.

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