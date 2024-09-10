Avrupa Borsalarında Pozitif Trend, İngiltere Hariç

Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor

Bugün Avrupa borsalarında pozitif bir hareket gözlemleniyor. İngiltere dışındaki borsalar açılışla birlikte yükselişe geçti. Öne çıkan verilere göre, Stoxx Europe 600 endeksi %0,2 artışla 511,8 puana yükseldi.

Ülkeler Üzerinde Sektörel Analiz

Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,2 artış göstererek 18.473 seviyesine ulaştı. Ancak İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,4 değer kaybı yaşayarak 8.240 puan seviyesinde işlem görüyor. İtalya'nın MIB 30 endeksi %0,3 artış ile 33.698 puana yükselirken, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,6 primle 7.466 puana çıktı. İspanya'da ise IBEX 35 endeksi %0,8 artarak 11.360 puana ulaşmış durumda.

Küresel Piyasalarda Enflasyon Verisi Beklentisi

Küresel piyasalarda, ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. İngiltere hariç Avrupa borsalarındaki alış ağırlıklı seyir devam ederken, Almanya'da açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta yıllık %1,9 artış kaydetti. Aylık bazda ise %0,1'lik bir düşüş yaşandı.

Merkez Bankası Beklentileri

Piyasalardaki fiyatlamalar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık bir faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını gösteriyor. Bu bağlamda, ECB’nin politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmakta.

Mario Draghi'nin Raporu

Eski ECB Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin küresel rekabetteki yerini koruyabilmesi adına bir rapor sundu. Bu raporda AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikası izlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yatırımların artırılması ve ortak borçlanmanın önemine de dikkat çekildi.