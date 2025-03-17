Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlemleniyor ve önemli endeksler değer kazanıyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:50
Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,2 artışla 547,90 puana yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,3 değer kazanarak 23.012,50 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'deki FTSE 100 endeksi de %0,1 artışla 8.636,50 puandan işlem görüyor.

Önemli Endekslerdeki Artışlar

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,2 artışla 38.743 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,3 yükselişle 13.023,11 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,1 primle 8.030,44 puana ulaştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'deki enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini gösteren veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımları, pozitif bir seyir yaratıyor. ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları ise yatırımcılar üzerinde halen tartışma yaratıyor.

Almanya'daki Siyasi Gelişmeler

Almanya'da da borsa yükselirken, siyasi partilerin kamu borçlanmasında artış yapılması konusunda anlaşmaya varması dikkat çekiyor. Geleceğin başbakanı olarak öngörülen Friedrich Merz, Yeşiller Partisi ile kamu borçlanmasındaki artış konusunda uzlaşmaya vardığı bildiriliyor.

Yeşiller Partisi, genel seçimler sonrası yeni hükümeti oluşturmak için koalisyon müzakerelerine başlamış durumda. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından hazırlanan savunma ve yatırım paketinin, yarın Federal Meclis'te düzenlenecek oylamada desteklenmesi bekleniyor. Analistler, söz konusu paketin değerinin 500 milyar avro olacağını ve bu anlaşmanın üretim aktivitelerini canlandırabileceğini belirtiyor.

Bugün ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

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