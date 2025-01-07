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Avrupa Borsalarında Yükseliş: İngiltere Hariç Tüm Pazarlar Artış Gösterdi

Avrupa borsa endeksleri, İngiltere dışında yükselişle kapanırken, Volvo Cars hisseleri rekor satış açıklaması ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:42
Avrupa Borsalarında Yükseliş: İngiltere Hariç Tüm Pazarlar Artış Gösterdi

Avrupa Borsalarında Genel Durum

Avrupa piyasaları, günü İngiltere dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 değer kazanarak 514,67 puana ulaştı.

Piyasa Performansları

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 artış göstererek 7.489,35 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,62 değer kazanarak 20.340,57 puana çıktı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,45'lik bir artışla 34.938,9 puana ulaştı.

Buna karşılık, İngiltere'de FTSE 100 endeksi hafif bir düşüşle yüzde 0,05 azalarak 8.245,28 puana geriledi.

Döviz ve Tahviller

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20:20 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 1,037 seviyesinde işlem gördü. Ayrıca, İngiltere'de Borç Yönetim Ofisi'nin 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin değerindeki tahvil ihalesi sonrasında, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998'den beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Volvo Cars ve Enflasyon Verileri

Volvo Cars'ın hisseleri, 2024 için rekor satış açıklamasının ardından yüzde 9,2 oranında bir artış gösterdi. Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi verilerine göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı.

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