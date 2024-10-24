Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya Hariç

Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya Farklı Kaldı

Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya hariç genel olarak yükselişle tamamladı. Kapanışta, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,03 artışla 518,98 puana yükseldi.

Ülkelerin Borsa Endeksleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,13 değer kazanarak 8.269,38 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,34 artarak 19.443 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,08 yükselerek 7.503,28 puana ulaştı. Ancak İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyir izleyerek 34.698,81 puandan kapandı.

Para Piyasasında Hareketlilik

Avro/dolar paritesi, TSİ 19:24 itibarıyla %0,19 artışla 1,08 seviyelerinde işlem gördü.

Şirket Bilanço Raporları Ön Planda

Avrupa’da yatırımcılar, açıklanan şirket bilançolarına odaklanmış durumda. Stoxx Europe 600’ün seyahat ve turizm sektörü hisseleri %3,1 artarken, kimya sektörü hisseleri ise %0,65 geriledi.

Özellikle Renault'un modellerine olan talep artışının, şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna olumlu yansıdığı görülmekte; Renault hisseleri %4,7 değer kazanarak günü kapattı. İngiliz bankası Barclays, üçüncü çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde sonuçlar alarak hisselerini %4'ten fazla yükseltti.

Ekonomik Göstergeler

Avro Bölgesi’nde, eylülde 51,4 olan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 51,2’ye düşerek son 8 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Ekime ait bileşik PMI 49,7, imalat sanayi PMI ise 45,9 olarak belirlendi.

Regülasyon İhlalleri ve Cezalar

Avrupa Birliği'nin kişisel veri düzenleyici kuruluşu, Microsoft'a ait LinkedIn platformuna hedefli reklam uygulamaları nedeniyle 310 milyon avro ceza verdi.