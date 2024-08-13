Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı

Avrupa borsaları, yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle merhaba dedi. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 500,6 puana ulaştı.

Önemli Endekslerdeki Değişimler

Almanya'daki DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 17.795 puana tırmandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 primle 8.229 puanda işlem görmekte. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 32.006 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.269 puana ve İspanya'daki IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,4 değer kazanarak 10.691 puana ulaştı.

Parite ve Analizler

Avro/dolar paritesi ise şu an için yatay bir seyir izleyerek 1,0934 seviyesinde bulunuyor. Analistler, global pay piyasalarında, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir havanın hakim olduğuna dikkat çekiyorlar.

Ekonomik Beklentiler ve Veriler

Dünya genelinin enflasyon kaygıları, yavaş yavaş resesyon korkusuyla yer değiştirmekte. ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin tamamen ortadan kalkmaması, varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor. Avrupa borsalarında pozitif bir seyrin öne çıktığı bu dönemde, bölgedeki makroekonomik veri gündeminin piyasalara yön vereceği tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda ne kadar faiz indirimine gidileceği ise belirsizliğini koruyor. Avrupa'da ekonomik aktivitedeki zayıflamanın, bankanın politika alanını daraltabileceği belirtiliyor.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 4,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ayrıca, Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de takip edileceği ifade ediliyor.